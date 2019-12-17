Aslan fark atarak turladı
Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yuto Nagatomo, 16. dakikada Falcao, 45. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Belhanda kaydetti
7. dakikada sol taraftan Nagatomo’nun içeri çevirdiği topa Falcao’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
10. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Belhanda’nın son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Ömer vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa Nagatomo’nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
16. dakikada sağ taraftan Feghouli’nin ortasında arka direkte Falcao’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
28. dakikada sol taraftan Selçuk’un kullandığı kornerde kale önünde Falcao’nun yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlağı Tuzlaspor savunması çizgi üzerinden çıkardı.
45+1. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Feghouli'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
90 2. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Belhanda'nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu
Hakemler: Koray Gençlerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Erdinç Pekgöz, Bülent Uzun (Dk. 79 Murat Yılmaz), Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan (Dk. 89 Doğan Can Otman), Sadık Baş, Yasin Yener (Dk. 59 Mustafa Emre Can), Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Nagatomo, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 89 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 90 2 Atalay Babacan), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 74 Jimmy Durmaz)
Goller: Dk. 10 Nagatomo, Dk. 16 Falcao, Dk. 45 1 Feghouli, Dk. 90 2 Belhanda (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 17 Gökhan Çıra (Yedek kulübesinde), Dk. 69 Bülent Uzun (Tuzlaspor), Dk. 51 Selçuk İnan, Dk. 63 Taylan Antalyalı (Galatasaray)
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