Aslan Devler Ligi'ne veda etti! Avrupa Ligi ise...

MOSKOVA karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Sarı-Kırmızılılar maçı 2-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme umutlarını yitirdi. Galatasaray'ın grubunda Schalke ile Porto ise gruptan çıkmayı garantiledi.

Lokomotiv Moskova'nın golleri 43'te Krychowiak'tan 54'te V. Ignatyev'den geldi.

Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek maçta Porto'yu evinde ağırlayacak. Lokomotiv Moskova ise son maçta Schalke deplasmanına çıkacak. Eğer Lokomotiv Moskova, Almanya deplasmanından 3 puan alırsa, Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için evinde Porto'yu yenmek zorunda. Lokomotiv Moskova'nın 1 puan alması ya da yenilmesi durumunda mucize bir skor olmazsa Sarı-Kırmızılılar yenilse bile Avrupa Ligi'ne katılabilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.



4. dakikada gelişen Lokomotiv Moskova atağında, Smolov'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera, topu ayağıyla uzaklaştırdı.



7. dakikada Garry Rodrigues'in ortasında Ozan Kabak'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



23. dakikada ceza sahasına hareketlenen Garry Rodrigues, topu penaltı noktasına yakın bir bölgede bulunan Eren Derdiyok'a gönderdi. Eren'in gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan dışarı çıktı.



38. dakikada Smolov'un pasında ceza saha içi sol çaprazında topla buluşan Anton Miranchuk'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



43. dakikada Lokomotiv Moskova öne geçti. Sağdan gelişen atakta Farfan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak, yerden gelişine vuruşunu yaptı, savunmada Donk'a da çarpan meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Lokomotiv Moskova'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



54. dakikada Lokomotiv Moskova farkı 2'ye çıkardı. Aleksei Miranchuk'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Smolov, meşin yuvarlağı altıpasa hareketlenen Ignatjev'e aktardı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Ignatjev, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

62. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Farfan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çaparak auta çıktı.

76. dakikada Lokomotiv Moskova'nın Fedor Smolov’un ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma, Lokomotiv Moskova'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

