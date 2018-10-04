Aslan Casillas'ı geçemedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Porto deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı. Galatasaray Sinan, Rodrigues, Nagatomo ile birçok pozisyon yakaladı ama aradığı golü bulamadı

Aslan Casillas'ı geçemedi
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GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 1-0 mağlup oldu.

Portekiz ekibinin golü 49'da Marega'dan geldi.

Porto böylece puanını 4'e yükseltirken Galatasaray ise 3 puanda kaldı. Grupta Schalke'nin 4, Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında  Portekiz'in Porto takımı ile Galatasaray arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0  sona erdi.
 
2. dakikada Belhanda'nın hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası  gerisinden Sinan Gümüş'ün bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Casillas'ta  kaldı.
 
13. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sağ  kanatta buluşan Onyekuru, bekletmeden ortasını açtı. Altıpas önünde uygun durumda  bulunan Sinan Gümüş, gelişine şutunu çekti. Ancak araya giren Maxi Pereira mutlak  bir golü önlerken top kornere gitti.
 
18. dakikada Herrera'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera  meşin yuvarlağı kontrol etti.
 
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Corona, seri  çalımlarla ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka  direkteki Brahimi topa gelişine voleyle vurdu. Kaleci Muslera, sağına gelen meşin  yuvarlağı son anda kurtardı ve mutlak bir gole izin vermedi.
 
38. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla  buluşan Rodrigues, bekletmeden topu Nagatomo'ya aktardı. Ceza sahası içi sol  çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Japon futbolcunun vuruşunda kaleci  Casillas zamanında çıkarak meşin yuvarlağı kurtardı.
 
39. dakikada Donk'un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu  kontrol eden Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin  yuvarlak yan ağlarda kaldı.
 
45. dakikada kendi yarı alanının solunda aldığı topla rakip ceza  sahasına giren Sinan Gümüş'ün karşı karşıya vuruşunda kaleci Casillas ayaklarıyla  topu kornere gönderdi.
 
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
 
49. dakikada Porto mücadelede öne geçti. Alex Telles'in soldan  kullandığı kornerde Marega altıpas üzerinde uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı  ağlara gönderdi: 1-0
 
55. dakikada Alex Telles'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta  top az farkla yandan auta çıktı.
 
66. dakikada Brahimi'nin soldan ortasında penaltı noktası gerisinde  Corona bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede  kontrol etti.
 
76. dakikada sol kanatta aldığı topu ceza sahası içindeki Sinan  Gümüş'e aktaran Rodrigues, koşusuna devam etti. Sinan'ın pasında penaltı noktası  hizasında yeniden topu alan Rodrigues, kaleciyla karşı karşıya vuruşunu yaptı  ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
 
79. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı faulde Sinan Gümüş'ün arka  direkte uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
 
90. dakikada Brahimi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Andre Pereira  kaleci Muslera'yla karşı karşıya yaptığı vuruşta topu yandan auta yolladı.
 
Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
 
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
 
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında  Portekiz'in Porto takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim,  bir önceki maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
 
Sarı-kırmızılı ekip, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek  galibiyetle başladığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda  deplasmanda Porto'ya konuk oldu.
 
Teknik direktör Fatih Terim, müsabakaya Fernando Muslera, Martin  Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges,  Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ilk 11'ini sahaya  sürdü.
 
Galatasaray'da İsmail Çipe, Mariano Filho, Selçuk İnan, Ömer Bayram,  Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Sofiane Feghouli yedekler arasında bulundu.
 
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor  maçına ilk 11'de çıkan Badou Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle  Porto'ya karşı forma giyemedi.
 
Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının başlangıç 11'inde  oynattığı Mariano, Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli'yi yedek kulübesine çekti.  Erzurum temsilcisiyle oynanan maça ilk 11'de çıkan Eren Derdiyok ise Portekiz'e  götürülmesine rağmen sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.
 
Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Linnes, Nagatomo,  Fernando, Belhanda, Onyekuru ve Sinan Gümüş'e formayı verdi.
 
Feghouli yine yedek
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cezayirli futbolcu  Feghouli'yi yine yedek bekletti.
 
Sezon başında Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından  Spor Toto Süper Lig'de ilk kez 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor  müsabakasında ilk 11'de oynayan Feghouli, Porto maçında yine yedekler arasında  yer aldı.
 
UEFA Gençlik Ligi maçı berabere bitti
 
Porto ile Galatasaray'ın 19 yaş altı takımları arasında oynanan UEFA  Gençlik Ligi maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
 
İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan müsabakada mavi-beyazlı ekip, 63.  dakikada Joao Mario'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 71 dakikada  Recep Gül'ün kaydettiği golle eşitliği sağladı.
 
Müsabakanın 80. dakikasında Porto, Fabio Silva'nın golüyle yeniden öne  geçerken, Galatasaray 90 5. dakikada Atalay Babacan'ın golüyle skora bir kez daha  denge getirdi. Maç, bu skorla tamamlandı.
 

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