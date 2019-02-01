Aslan bugün geliyor

FLORYA Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı. Antrenmana daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 14.15’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.45’teki özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelecek ve ardından Goldcity Otel'e geçerek kampa girecek.