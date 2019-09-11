'Asla pes etmeyeceğiz'

SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında 9 puan toplayan lider Alanyaspor, 7 puanlı Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor. Milli ara dönüşünde ise bu iki takım 16 Eylül Pazartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu 90 dakika öncesinde Fanatik'e konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Bulut, "Her zaman olduğu gibi takım oyunumuzu sürdürürsek galibiyete uzanabiliriz. Fenerbahçe maçı elbette zor geçecek. Onlar özel oyunculara sahip. Unutulmasın ki biz de kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz" dedi.

'BÜYÜK MÜCADELE OLACAK'

Takımdaki oyunculara çok güvendiğini söyleyen Erol Bulut, "Fenerbahçe bu yıl çok farklı oynuyor. İstekli ve arzulular. İyi ve tecrübeli oyunculara sahipler. Unutulmasın ki bizim de iyi bir takımımız var. Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan puan ve puanlar almak istiyoruz. Pazartesi günü bence çok güzel bir karşılaşma olacak. Bütün herkes memnun kalacak. Şu an lideriz, Fenerbahçe’nin önündeyiz. İki takım da 3 puan almak için büyük bir mücadele verecek. Biz saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'BİZ FARKLI OLMALIYIZ'

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularla kurulu bir kadrosu olduğunu hatırlatan Erol Bulut, "Karşımızda Fenerbahçe’nin olduğu unutulmasın. Onlar da bu yıl farklı bir kadro ile mücadele ediyorlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp karşısında asla geri adım atmayacağız. Bu zor olacak, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Saha içinde önlemlerimizi alacağız. Yıldızlara karşı ayrı bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Bizim için en önemli şey bireysellik değil de takım oyunu oynamak. Bunu başarırsak kazanma şansımız oldukça yükselir" dedi.

'KİMSE BEKLEMİYORDU'

Alanyaspor'un gerçekten de kimsenin beklemediği bir performans sergilediğinin altını çizen turuncu yeşili takımın teknik patronu, sözlerini şöyle noktaladı: "Gerçekten de çok zor bir 90 dakikanın bizi beklediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdiye kadar nasıl oynadıysak, aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Gol yollarında rakibimizin elbet bazı oyuncuları fark yaratacak ama düzenimizden asla şaşmamalıyız. Tabii ki henüz ligin başındayız. Bunu da unutmamak gerekir. Şu ana kadar kimsenin beklemediği bir performans sergiledik."