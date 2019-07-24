ASKF'ye Antalyalı aday

ASKF yönetim kurulu üyesi Hüseyin Türk, Ağustos ayında yapılması planlanan ASKF seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Projeleri hakkında bilgi veren Türk, ASKF'de kulüpleri daha güçlü kılmayı hedeflediklerini dile getirdi. Türk, "Yeni anlayışla, yeni vizyonla yeni projelere imza atmak için bu göreve talibiz. ASKF'nin, kulüplerin birçok sorununa çözüm bulmayı amaçlayan ekip arkadaşlarımla çalışacağız. ASKF'nin bugünlere gelmesinde çaba gösteren tüm büyüklerimizi, başkanlarımızı, kulüp yönetimlerini, saygımız sonsuz" dedi.



Adaylık döneminde 'ASKF'de her şey yeni olacak' sloganını benimseyeceğini anlatan Türk,

"ASKF'de görev yaptığım dönemlerde değişmeyen ve gelişmeyen birçok şeyin, değişimle ve gelişimle hayat bulabileceğini, yeni güncel dünyanın gerçekleriyle proje bazında insan odaklı çalışmalarla kulüplerimizi çok daha farklı noktalara taşıyabileceğini gördüm. Güçlü bir bütünsellikle, değişim, gelişim, proje isteyen daha şeffaf bir ASKF isteyen spor kulüplerimiz adına başkanlığa adayım. En kısa zamanda çalışmalarımızı, projelerimizi ve düşündüklerimizi bu işin asıl sahibi olan kulüplerimize anlatmaya da devam edeceğiz. Yeni ASKF'de Her şey yeni olacak. Ortak aklın ASKF'si olacağız" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 19:28