Asker selamı veren milli oyuncunun sözleşmesini feshettiler!

YUNAN ekibi AEK, Türkiye- Belçika maçında asker selamı veren milli hentbolcu Yunus Özmusul'un sözleşmesini feshettiğini açıkladı. AEK Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübün değer ve ideallerini gözeten, takım tarafından kural ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını izleyen AEK yönetimi Yunus Özmusul'u davranışı nedeniyle derhal takımdan çıkartmıştır." denildi.

"HATALI BİR ŞEY YAPMADIK"

DHA'ya konuşan Özmusul, "Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Hatalı bir şey yapmadık. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik" demişti. Bilindiği üzere Olympiakos da geçtiğimiz ay asker selamı nedeniyle Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshetmişti.

A MİLLİ TAKIMIMIZ VE BAŞAKŞEHİR'E SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Bilindiği üzere UEFA, milli futbolcularımızın EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla yaptığı gol sevinçleri nedeniyle A Milli Takımımıza soruşturma açmıştı. UEFA ayrıca, Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasında asker selamı veren İrfan Can Kahveci, Robinho, Visca ve Azubuike için de soruşturma başlatmıştı.