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Asker selamı verdiği için kovulan oyuncuya Antalyaspor sahip çıktı

Türkiye'nin, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup son maçında Belçika’yı 33-24 mağlup etmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı verdiği için Yunanistan kulübü Olimpiakos'tan gönderilen Durmuş Ali Tınkır'a, CIP Travel Antalyaspor sahip çıkacağını açıkladı

SPOR 01.11.2019, 16:39 01.11.2019, 16:41
Asker selamı verdiği için kovulan oyuncuya Antalyaspor sahip çıktı
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2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçlarında Estonya ve Belçika'yı yenerek play-off oynama şansı elde eden Türkiye Erkek Hentbol Milli Takımı’nda sporcular, son maçta galibiyet pozunu asker selamı vererek yaptı. Yunanistan’ın Olimpiakos takımında forma giyen Durmuş Ali Tınkır ile AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul'un kulüpleri, ‘asker selamı’ verdikleri gerekçesi ile sporcuların sözleşmesini fesih etti.

Kapımız açık

Antalyaspor Kulübü ise sağ oyun kurucu pozisyonunda oynayan Durmuş Ali Tınkır'a kapılarını açtı. Kırmızı-beyazlı takımın hentbol şube sorumlusu Hakan İrban, hem Durmuş Ali hem de Yunus çok kaliteli sporcular. Böylesine hoş olmayan durumdan sonra milli oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sezon başında Durmuş Ali Tınkır ile prensipte anlamıştık. Kendisi yurt dışı transferi gerçekleşmezse Antalyaspor'da oynamaya sıcak baktığını söylemişti. Bizim transfer planlamamızda olan bir oyuncuydu. Durmuş Ali Tınkır için üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

#türkiye #Asker selamı #Antalyaspor
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