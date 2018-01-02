Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Asıl Milli Piyango, Fenerbahçe'nin yıldızına çıktı

Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Robin van Persie, 2,5 yıllık sürede Milli Piyango büyük ikramiyesinden daha fazla kazandı

Asıl Milli Piyango, Fenerbahçe'nin yıldızına çıktı

Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Robin van Persie, 2,5 yıllık sürede Milli Piyango büyük ikramiyesinden daha fazla kazandı

02 Ocak 2018 Salı 10:05
Asıl Milli Piyango, Fenerbahçe'nin yıldızına çıktı
banner404

MİLLİ Piyango'nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon TL'ydi. Yani 13 milyon 407 bin 800 euro.

 Fenerbahçe'den yılda 4,9 milyon Euro garanti para alan van Persie, 2,5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine attı.

2 MİLYON EURO DA PRİM KAZANDI

Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin eurodan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.

Yani 2,5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14,7 milyon Euro'yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.

Kaynak: Skorer

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSporMilli Piyango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terim rest çekti: Ya şimdi verin ya da bedavaya alırız
Terim rest çekti: Ya şimdi verin ya da bedavaya alırız
Aziz Yıldırım'ın son hareketi futbolcuları çıldırttı
Aziz Yıldırım'ın son hareketi futbolcuları çıldırttı
Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!
Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim