Ashley Cole futbolu bıraktı

SON olarak Championship Ligi ekiplerinden Derby County'de forma giyen İngiliz sol bek Ashley Cole, 38 yaşında sahalara veda ettiğini duyurdu. Kararını Sky Sports'ta yayınlanan Super Sunday programında açıklayan efsanevi futbolcu, "Zorlu bir düşünme sürecinin ardından artık kramponlarımı asma vaktinin geldiğine kanaat getirdim. Bundan sonra kariyerime iyi bir antrenör olarak devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılarla dolu futbolculuk yaşamına 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 3 Premier Lig, 6 Community Shield, 7 FA Cup ve 1 Lig Kupası şampiyonlukları sığdıran Cole, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 107 kez terletmişti. Yıldız isim, Derby County'den önce de Arsenal, Crystal Palace, Chelsea, Roma ve Los Angeles Galaxy'de top koşturmuştu.