ASAT güreşçileri Estonya’da Türk rüzgarı estirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT pehlivanları ata sporumuzu Estonya’nın Parnu şehrinde düzenlenen Türk Haftası’nda tanıttı.

ASAT güreşçileri Estonya’da Türk rüzgarı estirdi
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Güreş Takımı Sporcuları Başpehlivan Mustafa Batu ve Başaltı Pehlivanı Süleyman Başar Estonya’da Türk rüzgârı estirdi. ASAT Güreşçileri 03-09 Eylül tarihleri arasında Estonya’nın Parnu şehrinde düzenlenen Türk Haftası etkinliklerinde yağlı güreş sporunu tanıttı. 
Organizasyonda 4 ayrı gösteri maçı gerçekleştiren pehlivanlar yağlı güreşin seyir zevki yüksek teknikleriyle izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreşçileri, Estonya devlet kanalının prime time yayınında bir de röportaj gerçekleştirdi. Pehlivanların performansları yerel gazetelerin manşetlerini süsledi. Yağlı güreş müsabakaları sonrası seyirciler ASAT Güreşçileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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