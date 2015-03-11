“Artık Alanyalı oldum“

11 Mart 2015 Çarşamba 13:02
SÜPER Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen ALBİMO Alanyaspor'un 11 golle en golcü ismi olan Togo asıllı Fransız futbolcu Jonathan Ayite, "Alanya'yı çok sevdim. Ailem de Alanya'da çok mutlu. Artık ben de Alanyalı sayılırım" dedi. Cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçı öncesi taraftarı Oba'ya davet eden golcü oyuncu "Zor olacak ama bu maçı da kazanacağız" dedi.
'GİRESUN'U YENECEĞİZ'
Bu sezon attıkları sıradışı gollerle takımın gol yükünün önemli kısmını çeken Jonathan Ayite ve Emre Akbaba, Giresun maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundular. Turuncu-Yeşilli takımın ligde attığı 38 golün 21 tanesinde imzaları bulunan başarılı ikili "Zor maç olacak ama kazanıp son 10 haftaya daha iyi bir pozisyonda girmek istiyoruz" dediler. Togo asıllı Fransız futbolcu Jonathan Ayite "Alanya'yı çok sevdim. ALBİMO Alanyaspor tam benim tarzıma uyan bir kulüp. Ailem burada çok mutlu. Takım arkadaşlarımızla iyi bir hava yakaladık. Saha içinde ve dışında birbirimize hep destek oluyoruz. Giresunspor maçı zor geçecek ama 3 puanı hanemize yazdıracağımıza inanıyoruz" dedi.
‘TARAFTAR OBA'YA GELSİN’
Son 6 haftada oynadığı her maçta fileleri havalandırmayı başaran Emre Akbaba, Giresun maçı öncesi taraftarlara seslendi. Genç oyuncu "Bizler takım olarak inandık. Öncelikle Giresun engelini geçmek istiyoruz. Bunun için de insanların Cumartesi günü stadyuma gelmeleri ve ALBİMO Alanyaspor'u coşkulu bir şekilde desteklemelerini bekliyoruz. Takım olarak müthiş bir birliktelik yakaladık. Giresunspor deplasmanlarda çok kapanan ve iyi mücadele eden bir ekip. Bu maçta golü kim atarsa atsın biz kazanalım, önemli olan 3 puan almak. Biz zorlu 90 dakikadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz" dediler.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 12:08