Arsenal'den flaş Mesut Özil açıklaması
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'i sonraki maçlarda yeniden kadroda değerlendirebileceğini söyledi. Emery, "Mesut, takımın gelişimine gerçekten yardımcı olabilecek bir oyuncu." dedi.
SPOR 18.10.2019, 08:46
İNGİLTERE'DE basın mensuplarına konuşan İspanyol teknik adam, bu sezon maçlarda fazla forma şansı vermediği Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen yaz yaşadığı bıçaklı saldırı girişiminin Mesut Özil'in formdan düşmesinde önemli bir etken olduğunu söyleyen Emery, "Bu sezon Mesut için zorlu başladı. Sezon öncesi kampında çok çalıştı ve maçlarda oynadı. Sead Kolasinac ile yaşadığı saldırı girişiminde olumsuz etkilendi." değerlendirmesinde bulundu. Mesut'un saldırının ardından eski formunda uzaklaştığını kaydeden 47 yaşındaki teknik adam, "Olayın ardından haftalarca kendine gelemedi ve hastalandı. Bu dönemde formda kalması için gereken antrenmanlarını da aksattı ve kadroya dahil edilmedi." diye konuştu.
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