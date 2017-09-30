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Arnavutköy'de yağlı güreş şampiyonu İsmail Balaban

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri gerçekleşti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan güreş müsabakalarının şampiyonu Başpehlivan İsmail Balaban oldu

Arnavutköy'de yağlı güreş şampiyonu İsmail Balaban

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri gerçekleşti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan güreş müsabakalarının şampiyonu Başpehlivan İsmail Balaban oldu

30 Eylül 2017 Cumartesi 21:15
Arnavutköy'de yağlı güreş şampiyonu İsmail Balaban
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ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından Hacımaşlı mevkiinde bulunan er meydanında bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşleri kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Sabah saatlerinde küçük ve orta boy güreşçilerinin mücadelesiyle başlayan güreşte Recep Kara, İsmail Balaban, Abdullah Güngör, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Mustafa Kemal Karaboğa ve Kırkpınar’ın birçok tanınmış ismi kıspet giydi. Yağlı güreşlerde 13 boyda 300’ün üzerinde sporcunun kol bağlayarak kıyasıya mücadele ettiği Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşlerine Arnavutköy halkı yoğun ilgi gösterdi. Saatlerce süren çekişmelerin ardından şampiyon Başpehlivan İsmail Balaban oldu. Şampiyon Balaban’ın altın kemerini Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı taktı. Başpehlivanlık mücadelesi kadar Büyük Orta ve Başaltı mücadeleleri de sert ve çekişmeli geçti. Zaman zaman yaşanan tartışma ve yoğun itirazların sonunda Başaltı final birincisi Mustafa Yenisancak, Büyük Orta birincisi ise İsmail Çırak oldu. Geleneksel yağlı güreşlerinin yapıldığı etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yanı sıra, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk ile birlikte ilçede görev alan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saatler süren başpehlivanların kıyasıya mücadeleleri Geleneksel Kırkpınar Güreşlerini aratmayarak izleyenlerden büyük beğeni topladı. Programın sonunda Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulundu.

“Çok iyi müsabakalar gerçekleşiyor”
Geleneksel Arnavutköy Belediyesi Yağlı Güreşleri er meydanında vatandaşlara elleriyle aşure ikramında bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Hava şartları biraz elverişsiz olsa da çok güzel müsabakalar gerçekleşiyor. Çok iyi güreşler çıktı, bu sene 7’ncisini düzenliyoruz. Bu yıl güreşlerin Muharrem ayı ile de denk gelmesi sebebiyle bir yandan da kültürümüzde var olan aşure ikramını da burada bu meydanda gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

‘‘Altın kemere sahip olduğum için mutluyum’’
Altın kemeri takmaya hak kazanan başpehlivan İsmail Balaban ise, ‘‘556’ncı Kırkpınar başpehlivanıyım, elimden geldiğince bu unvanı korumaya çalışıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi soğuk, yağmur, çamur fark etmiyor. Tüm zorlu şartlara rağmen mücadelemize devam ettik ve pes etmedik birinciliği kazandık. Altın kemere sahip olduğum için mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim ve tabi ki bizleri burada bırakmayan seyircilerimize de çok teşekkür ederim” dedi
Altın kemer almanın mutluluğunu yaşayan Büyük Orta birincisi İsmail çırak ise, ‘‘Böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Hava şartlarından dolayı bizim için zorlu bir mücadeleydi buna rağmen kemer aldım, çok mutluyum kemer aldığım için. Çalıştık geldik ve hakkımızı aldık’’ ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyGüreş Şampiyonuİsmail Balaban
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