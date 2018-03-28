Arife'nin büyük başarısı

63.5 kilo ile Alt Genç Bayanlar Kategorisi'nde mücadele eden Temel, rakipleri karşısında gösterdiği üstün başarı ile Taylant'ta yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bugüne kadar girdiği müsabakalardan başarıyla ayrılan Arife Gamze Temel'i ve antrenörü Esin Aslan'ı tebrik eden Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Sporcumuzla gurur duyduk. Dünya Şampiyonası'nda da dereceye gireceğinden eminim. Kulüp olarak Türkiye'yi temsil edecek bir sporcu çıkarmaktan onur duyduk" dedi.

