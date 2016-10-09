Arda Turan’dan Trabzonspor’a tavsiye

TÜRKİYE'Yİ İspanya’nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona’da temsil eden yıldız futbolcu Arda Turan, Trabzon ve Trabzonspor’la ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yaptı. A Milli Takım’da, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı problemle gündeme gelen yıldız oyuncu, Trabzon’un ülkenin kalesi olduğunu belirterek, "Trabzonspor camiasının sabırlı olması gerekiyor. Birbirlerine sarılmaları gerekiyor. Trabzon öyle bir kültür. Onların kanı delikanlı kanı. Ülkenin kalesi Trabzon. O yüzden, öyle hep beraber birlerine sarılıp devam etmeleri lazım. Acele etmemeleri lazım. Yeni stat geliyor. Bir iki sene içinde daha iyi olur olur ama bu sene kendilerini tutarlarsa süper olur" ifadelerini kullandı.

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