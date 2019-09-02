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Arda Turan sözleşmesinde indirime gitti

Başakşehir Kulübü, Arda Turan'ın sözleşmesinde indirime gittiğini açıkladı.

SPOR 02.09.2019, 10:27 Melike Temir
Arda Turan sözleşmesinde indirime gitti
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İSTANBUL ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

#Başakşehir Kulübü #Arda Turan #sözleşme
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