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Arda Turan'ın sakatlığı tekrarladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiği bildirildi

Arda Turan'ın sakatlığı tekrarladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiği bildirildi

23 Ekim 2017 Pazartesi 21:45
Arda Turan'ın sakatlığı tekrarladı
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BARCELONA Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Türkiye Milli  Takım kampında yaşadığı sol ayak bileğindeki sakatlığın tekrarladığı belirtildi.  La Liga ekibinde şanssız bir sezon geçiren Arda'nın iyileşme sürecinin tedaviye  vereceği cevaba göre belli olacağı aktarıldı.
 

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Arda Turan
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