Arda Turan gönülleri fethetti!

KALP rahatsızlığı nedeni ile doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan minik Başar, doğum gününe çağırmasına rağmen hiçbir arkadaşı gelmeyince gözyaşlarını tutamamıştı. Bu durum üzerine sosyal medya üzerinden herkes Başar’ın doğum gününü kutladı. Milli yıldız Arda Turan’da bu duruma kayıtsız kalmadı ve Başarın doğum gününü gönderdiği video ile kutladı. Ayrıca Arda Turan minik Başar’a imzalı forma gönderme sözü verdi.