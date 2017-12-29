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Arda Turan: Galatasaray benim yuvam

Arda Turan ile buluşan Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcunun Galatasaray'la ilgili söylediği sözleri paylaştı

Arda Turan: Galatasaray benim yuvam

Arda Turan ile buluşan Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcunun Galatasaray'la ilgili söylediği sözleri paylaştı

29 Aralık 2017 Cuma 09:04
Arda Turan: Galatasaray benim yuvam
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ADI Beşiktaş'la anılan Barcelonalı yıldız Arda Turan, Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen'le bir araya geldi.

Arda'nın Türkiye'ye gelmesinin zor olduğunu söyleyen Dilmen, yıldız futbolcunun Galatasaray hakkında "Orası benim yuvam" dediğini belirtti.

TÜRKİYE'YE GELMESİ ZOR
Arda Turan'ı ikinci yarı Türkiye'de izleyecek miyiz?

"Zor gözüküyor… Arda Barcelona'da yılda 7 milyon Euro kazanıyor. 2.5 yıl daha kontratı var. Dünyanın en büyük kulübünde. Evet futbol oynamak istiyor. Teklifler de var. Ama Türkiye'de hiçbir kulüp onun aldığı parayı veremez. İtalya'dan Milan, İngiltere'den Everton Arda'yı en ciddi şekilde isteyen kulüpler. Eğer gitmek isterse onlardan birini tercih eder. Türkiye'den kimseyle görüşmedi ama futbol oynamayı çok istiyor. Bir tarafta da dünyanın en büyük kulübünde. Sakatlığını atlatmış durumda. Ona git diyen yok ki."

"Geçtiğimiz yıllarda ya 11 oynuyordu ya 12. adamdı. Sakatlıktan dolayı takımdan uzak kaldığını düşünüyor. Takım arkadaşlarıyla da sorunu yok. Messi ve Suarez'le olan hoş sohbetlerini de anlattı. Ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz."

BEN ONLARA NE YAPTIM?
Galatasaray'ın başına yeniden Fatih Terim geldi… Olur da Galatasaray bu rakamı karşılarsa Galatasaray'a döner mi?

"G.Saray'ı konuşurken gözleri doluyor Arda'nın... Kendisi hakkında camia ve taraftarlar arasından çıkan çatlak sesler onu çok üzüyor. 'Galatasaray benim yuvam, ben onlara ne yaptım' diyor! Bu hepimiz için geçerli, herkes herkese sallıyor. Ben de kendi camiamdan tepki alıyorum zaman zaman. Arda'nın G.Saray'a verdiği desteği kimse yadırgayamaz."

FATİH TERİM BİZİM HOCAMIZ, O İYİ OLSUN
Milli Takım'da sorun yaşadığı Terim'in G.Saray'a dönüşüne yorumu ne?

"Fatih Terim bizim hocamız, o iyi olsun' diyor ama Fatih Hoca'yla şampiyon olunur mu, başarı gelir mi konusunda bir yorum yapmaktan kaçınıyor."

Ocak ayı Arda için çok kolay geçecek gibi görünmüyor o zaman... Ya kendini kanıtlayacak ya da gidecek diyebilir miyiz?

"Arda bizim için gurur kaynağı... Bence dünyanın en büyük kulüplerinde oynamaya devam etsin. Arda'nın aldığı paraya yaklaşacak kulüp yok... Ama o da oynamak istiyor. Bu şansı da Barcelona'da bulmak istiyor. Ocak ayı onun için zor geçecek. Ama o zorlukların üstesinden gelmeyi bilir."

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan:Galatasaray
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