Arda Turan'dan şaşırtan tepki

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım kadrosuna davet etmediği Barcelonalı futbolcu Arda Turan, karar açıklanır açıklanmaz yaptığı hamle ile dikkat çekti.
Arda Turan'ın, Milli Takımlar hesabının İnstagram sayfasından yaptığı kadro paylaşımını beğenmesi gözlerden kaçmadı. İşte Milli Takımlar hesabının yaptığı ve Arda Turan'ın beğendiği paylaşım;
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