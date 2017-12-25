Arda Turan Beşiktaş yolunda

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMLAR Aynı yemekte bulunan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin de Arda Turan ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

"COME TO BEŞİKTAŞ ARDA TURAN" Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da ses getirdi.

Beşiktaş yönetimi Katalanları ikna etmesi durumunda Ocak ayından itibaren Arda Turan siyah beyazlı formayı terletecek.

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