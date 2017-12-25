Arda Turan Beşiktaş yolunda

BEŞİKTAŞTAN Arda Turan atağı...
30 yaşındaki yıldız futbolcu ile görüşmeleri sürdüren Beşiktaş, transferde sona yaklaştı.
ARDA TAMAM DEDİ
Devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan, Beşiktaş'lı yöneticilerle yaptığı görüşmelerde siyah beyazlı ekibe "evet" dedi.
GÖZLER BARCELONA'DA
1 ay önce Ahmet Bulut aracılığıyla gerçekleşen görüşmelerin ardından gözler Barcelona yönetimine çevrildi.
Barcelona ile Beşiktaş arasında yıllık ücret konusunda pazarlıklar sürüyor.
Beşiktaş yönetimi Katalanları ikna etmesi durumunda Ocak ayından itibaren Arda Turan siyah beyazlı formayı terletecek.
"COME TO BEŞİKTAŞ ARDA TURAN"
Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da ses getirdi.
TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMLAR
Aynı yemekte bulunan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin de Arda Turan ile çekilen fotoğrafını paylaştı.
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