Arda Turan ayrılık kararını açıkladı

BİR süredir formasını giydiği Barcelona’dan ayrılacağına dair haberler yapılan Arda Turan aşk hayatında da pek keyifli günler geçirmiyor. Turan uzunca bir süredir birlikte olduğu ve bir dargın bir barışık sürdürdüğü Aslıhan Doğan’la ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

Evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerinde bir dönem ayrılık da yaşayan ikiliden Turan aşklarının bittiği haberini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Arda Turan kararlarına saygı duyulmasını istedi ve şu mesajı paylaştı: