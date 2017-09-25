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Arda Turan ayrılık kararını açıkladı

Futbolcu Arda Turan, uzunca bir süredir bir dargın bir barışık sürdürdüğü Aslıhan Doğan'la olan ilişkisinin bittiğini duyurdu

Arda Turan ayrılık kararını açıkladı

Futbolcu Arda Turan, uzunca bir süredir bir dargın bir barışık sürdürdüğü Aslıhan Doğan'la olan ilişkisinin bittiğini duyurdu

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:09
Arda Turan ayrılık kararını açıkladı
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BİR süredir formasını giydiği Barcelona’dan ayrılacağına dair haberler yapılan Arda Turan aşk hayatında da pek keyifli günler geçirmiyor. Turan uzunca bir süredir birlikte olduğu ve bir dargın bir barışık sürdürdüğü Aslıhan Doğan’la ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

arda-turan-sli

Evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerinde bir dönem ayrılık da yaşayan ikiliden Turan aşklarının bittiği haberini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Arda Turan kararlarına saygı duyulmasını istedi ve şu mesajı paylaştı:

arda-turan-ic

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan
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