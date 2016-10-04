Arda'sız Milli Takım olur mu ?

İŞTE Harun Uyar'ın çarpıcı sözleri;

"Olur kardeşim olur ..Neden olmasın ? Evet bu yıl Barcelona da harika işler yapıyor. Sezona da çok iyi başladı,sorunda zaten burdan çıkıyor. Ktalan ekibinde yedek kalsaydı veya kadroya alınmasaydı belkide bunları konuşuyor olmayacaktık. Ancak Ay-yıldızlı milli takımımız bir veya bir kaç futbolcuya endeksli kurulmuyor . Bir Arda gider bir Arda gelir. Kimler geldi, geçti bu yolda saymakla bitmez.

Ancak Milli takımlar direktörü Fatih Terim ile Arda Turan olayına deyinmeden de olmuyor . Sayın Terim, "Arda Türk halkından özür dilemesi gerekir" dedi. Arda Turan ben "özür dileyecek bir şey yapmadım" dedi. Sevgili Arda kardeşim sen bir şey yaptın veya yapmadın milli forma ya hizmet etmek istemiyorsan sen bilirsin . Bu forma için Ay Yıldız için canını verenler var gazi olanlar var. Sen ise efendim ben özür dileyecek bir şey yapmadım diyorsun. Yap veya yapma sen küçüksün özür dileyeceksin .Hocan da seni affedecek ve kendi aranızda bu sorunu haledeceksiniz. Ay yıldızlı formayı giymek hizmet etmek kolay mı sandın ? Bayrağa hizmet etmek o kadar kolay değil.

Barcelona da yıldız olabilirsin hatta dünyanın bir numarası da olabilirsin ancak konu ay yıldızsa o zaman gerisi tefaurat tır.

Konunun ne olduğunu henüz net olarak kimse bilmiyor . Arda da özür dilemeyince ipler iyice gerildi ve herkes Fatih Hoca'nın Arda'yı affedecek ve tekrardan A milli takıma davet edeceğini beklerken tecrübeli hoca Arda Turan'ı kadroya davet etmedi.

Fatih Hoca, EURO 2016'da istediklerini yapamadı ve kadroyu yeniliyor. Ancak EURO 2016'da oynayan futbolculara primleri dağıtıldı. Kötü oynadınız size prim yok denmedi. Hatta dün basına da yansıdı. Arda Turan'ın EURO 2016'da 1.150 bin euro prim aldığı ortaya çıktı. Pes be kardeşim ne diyelim! Bir tarafta vatanı için sadece canını vermeye hazır insanlar, bir tarafta özür dilemem diyen biri ne diyelim... Olmadı Arda kardeşim olmadı...

Fatih Hoca, Arda Turan gibi bir yıldızı ve en önemlisi Barcelona gibi dünyanın en iyi takımında forma giyen ve sezona zımba gibi başlayan, goller atan ,atıran bir oyuncuyu almıyorsa problem çok büyük demektir.

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