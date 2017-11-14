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Arda'nın Galatasaray kararı, taraftarı coşturdu: Herkese benden çay

Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olmasını istemeyen taraftarlar, müjdeli haberin gelmesinin ardından sosyal medyada bayram etti. Bazı taraftarlar, "Herkese benden çay" yazdı

Arda'nın Galatasaray kararı, taraftarı coşturdu: Herkese benden çay

Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olmasını istemeyen taraftarlar, müjdeli haberin gelmesinin ardından sosyal medyada bayram etti. Bazı taraftarlar, "Herkese benden çay" yazdı

14 Kasım 2017 Salı 11:47
Arda'nın Galatasaray kararı, taraftarı coşturdu: Herkese benden çay
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GALATASARAY'DA Arda Turan defteri bir kez daha kapandı. Bir süredir  Cimbom'un  Barcelona'da forma şansı bulamayan yıldız oyuncuyu 'devre arasında kiralayacağı' haberleri gazete sayfalarını süslerken Arda cephesinden ilk kez iddialarla ilgili açıklama geldi. A Spor'dan Aykut İnce, milli futbolcunun menajeri  Ahmet Bulut'a ulaşırken Bulut, "Arda,  Galatasaray'a dönmeyecek" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Sözleşmesi nde serbest kalma bedelinin 40 milyon euro olduğunu belirten Bulut, Arda'nın  Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını belirtti.  Ahmet Bulut, devre arasında  Avrupa'dan teklif gelmesi halinde  Barcelona yönetimi ile oturulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceğini söyledi. Bu haber,  Arda Turan'ın dönüşüne sıcak bakmadığı bilinen taraftarları oldukça memnun etti. Sosyal medyada, "İçime bir ferahlama geldi" diyen de vardı, herkese çay ısmarlamaya hazır olan da...

İŞTE TWITTER'DAKİ ARDA MESAJLARINDAN BAZILARI

* Güzel şeyler de oluyor. @ kozmonotyurii
* Çok şükür... @AkdenizNursen
* Herkese benden çay... @yasarovic17
* Son zamanlarda aldığım en güzel haber... @yigitofisil
* Teşekkürler Ahmet Bulut. @sibelldursunn
* GS'ye yazık oldu şimdi! @senesst
* İçime bir ferahlama geldi. @nslinn
* Tüm ülkede bugün resmi bayram ilan edilsin.@OzgurGUUNES
* Mükemmel haber. @bykuafor3535.

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaAhmet BulutGalatasarayArda TuranSpor
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