Arda'nın Galatasaray kararı, taraftarı coşturdu: Herkese benden çay

GALATASARAY'DA Arda Turan defteri bir kez daha kapandı. Bir süredir Cimbom'un Barcelona'da forma şansı bulamayan yıldız oyuncuyu 'devre arasında kiralayacağı' haberleri gazete sayfalarını süslerken Arda cephesinden ilk kez iddialarla ilgili açıklama geldi. A Spor'dan Aykut İnce, milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut'a ulaşırken Bulut, "Arda, Galatasaray'a dönmeyecek" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

BONSERVİSİ EL YAKIYOR

Sözleşmesi nde serbest kalma bedelinin 40 milyon euro olduğunu belirten Bulut, Arda'nın Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını belirtti. Ahmet Bulut, devre arasında Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Barcelona yönetimi ile oturulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceğini söyledi. Bu haber, Arda Turan'ın dönüşüne sıcak bakmadığı bilinen taraftarları oldukça memnun etti. Sosyal medyada, "İçime bir ferahlama geldi" diyen de vardı, herkese çay ısmarlamaya hazır olan da...

İŞTE TWITTER'DAKİ ARDA MESAJLARINDAN BAZILARI

* Güzel şeyler de oluyor. @ kozmonotyurii

* Çok şükür... @AkdenizNursen

* Herkese benden çay... @yasarovic17

* Son zamanlarda aldığım en güzel haber... @yigitofisil

* Teşekkürler Ahmet Bulut. @sibelldursunn

* GS'ye yazık oldu şimdi! @senesst

* İçime bir ferahlama geldi. @nslinn

* Tüm ülkede bugün resmi bayram ilan edilsin.@OzgurGUUNES

* Mükemmel haber. @bykuafor3535.