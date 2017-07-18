Arda ABD yolcusu

KADRODA Arda Turan da yer aldı. Teknik direktör Ernesto Valverde, sakatlıkları bulunan Rafinha ve Deulofeu ile Konfederasyonlar Kupası'na katıldığı için tatili devam eden Ter Stegen ve Andre Gomes dışında tüm A takım oyuncularını kafileye dahil etti.Transferde adı Galatasaray başta olmak üzere üç büyüklerle anılan Arda'nın bu sezonu Barça'da geçireceği belirtildi.