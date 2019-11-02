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Antrenör Volkan Demirel’in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel için Kayserispor maçı kampında doğum günü kutlaması yapıldı.

SPOR 02.11.2019, 22:45
Antrenör Volkan Demirel’in doğum günü kutlandı
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FENERBAHÇE Futbol Takımı’nda yardımcı antrenör Volkan Demirel’in doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig’in 10. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri’de bulunan Fenerbahçe’de Volkan Demirel için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 Ekim’de 38 yaşına giren Volkan Demirel için pasta kesildiği kaydedildi. Sarı-lacivertli teknik ekibin ve oyuncuların tebriklerini kabul eden Volkan, kutlama için teşekkür etti.

Volkan Demirel, FB TV’ye yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’de 19 yıldır doğum günü kutluyorum, bunun 18’i futbolculuk yıllarımdaydı. İlk kez teknik heyet tarafında doğum günüm kutlandı. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını da hep birlikte keseriz.” ifadelerini kullandı.

#Volkan #Demirel
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