Antrenman sırası Vagner Love'da

TURUNCU yeşilli takımın ilk etap kampına katılmayan ve önceki gün Alanya'ya gelen gol kralı ünvanlı futbolcu Vagner Love, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bireysel antrenman yaparak takım arkadaşlarına yetişmeye çalışıyor. Perşembe gününe kadar bireysel idman yapmaya devam edecek olan Brezilyalı oyuncu, Perşembe günü ise takım arkadaşları ile birlikte Avusturya kampına katılacak.
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