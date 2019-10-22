Antep'te 4 eksik var
Süper Lig'de bu hafta lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Gaziantep'te sakatlıklar can sıkıyor. Muhammet Demir'in ameliyat edildiği ve yaklaşık 6 ile 8 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi
SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde sakat futbolcuların durumu teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Lider Aytemiz Alanyaspor'a karşı zorlu bir maça çıkacak olan Güneydoğu ekibinde kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhammet Demir sağ kasık fıtığındaki ağrıları nedeniyle ameliyat edildi. Golcü futbolcunun 6 ile 8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Adanaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ağrı hisseden Morais'te ise 1. derece yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdulaziz Tetteh'de de diz kemiği ödemi oluştuğu ve tedavisine başlanan oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Gaziantep'te bir süre önce sol diz çapraz bağlarının kopmasının ardından 15 gün önce ameliyat edilen Muğdat Çelik'in ise 6 ay daha forma giyemeyeceği öğrenildi.
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