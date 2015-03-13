Antalyaspor'u yasa boğan haber

ANTALYASPOR'DA 9 yıl boyunca görev yapan Hayati Soykan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Antalyaspor’un otobüs şoförlüğünü yapan Soykan’ın tabutu Antalyaspor bayrağına sarıldı. Muratpaşa Camisi’nde kılınan namaza, Antalyaspor idarecileri, çalışanları, Soykan'ın yakınları ve kulübün eski başkanı Hasan Subaşı katıldı.
Soykan'ın cenazesi Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedildi.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 13:32