Antalyasporlu yüzücülerden madalya rekoru

'11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yüzme Müsabakaları 20-21 Ekim günlerinde Süleyman Erol Yüzme Havuzunda düzenlendi. Antalya ve çevre illerden toplamda 112 yüzücünün katıldığı yarışlarda Antalyaspor, 40 sporcusuyla yarışlara en çok sporcu gönderen kulüp oldu. Trabzon'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine 30 sporcuyla katılmaya hak kazanan Antalyaspor, en çok sporcuyu finale taşıyan kulüp oldu.

Finalde yüzülen bayrak yarışlarının tamamında birinci olan Antalyasporlu sporcular, 26 altın madalya, 25 gümüş madalya ve 18 bronz madalya kazandı.