Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı

ANTALYASPOR, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle;

"İspanya'nın Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Jean Armel Drole'nin ayağının kırıldığını üzülerek öğrendik. En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle... Geçmiş olsun #JeanArmelDrole"

