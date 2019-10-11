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Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı

Antalyaspor Kulübü, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını açıkladı

SPOR 11.10.2019, 17:34
Antalyasporlu Jean Armel Drole'un ayağı kırıldı
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ANTALYASPOR, Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle;

"İspanya'nın Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Jean Armel Drole'nin ayağının kırıldığını üzülerek öğrendik. En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle... Geçmiş olsun #JeanArmelDrole"
 

#Antalyaspor #Jean Armel Drole
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