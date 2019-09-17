Antalyasporlu Gelson Dala'nın acı günü
Antalyaspor Kulübü, annesi vefat eden oyuncuları Gelson Dala (23) için başsağlığı mesajı yayınladı.
SPOR 17.09.2019, 12:40
ANTALYASPOR'UN Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Angola uyruklu futbolcu Gelson Dala'nın annesi Azente Muondo (63) yaşamını yitirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Jacinto Muondo Gelson Dala'nın annesini kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Azente Muondo'nun vefatı nedeniyle başta oyuncumuz Gelson Dala olmak üzere ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
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