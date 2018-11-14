Antalyaspor’dan transfer açıklaması

SPOR Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Akhisarspor’a 90+2. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Antalyaspor, verilen 3 günlük iznin ardından yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanıyor. A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı milli müsabakalar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen kırmızı-beyazlılar, BB Erzurumspor maçına odaklandı.

Akhisarspor mücadelesini değerlendiren Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, son dakikalarda gelen golün takımın moralini bozduğunu ancak şu anda takımın BB Erzurumspor maçına kitlendiğini söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Süğlün, “Bu yüzden moral bozmaya mahal yok. Önemli olan milli maç arasından sonraki BB Erzurumspor maçı. Herkes o maça kitlenmiş durumda. Maç esnasında çok büyük bir moral bozukluğu oldu ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. O maçı unuttuk” diye konuştu.

“Gündemimizde transfer yok”

Süğlün, Antalyaspor’un devre arasında transfer yapıp yapmayacağı konusunda ise, “Hocamızdan şu ana kadar gelen bir talep olmadı. Gündemimizde transfer yok ama hocamız bizden böyle bir talepte bulunursa değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.