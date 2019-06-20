Antalyaspor’dan ikide iki

Antalyaspor U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana’da düzenlenen Bayanlar 2. Lig Grup müsabakalarına iki maçta iki galibiyetle başladı.

Antalyaspor’dan ikide iki
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ŞAMPİYONANIN ilk gününde İzmir ekibi Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan kırmızı beyaZlılar mücadeleden 13-12 galip ayrıldı. İkinci gün maçında su sporlarının köklü temsilcisi İstanbul Adalar Su Sporları ile karşılaşan Antalyaspor Sutopu Takımı, bu müsabakadan da 13-8 galip ayrıldı. U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonanın son grup maçında 21 Haziran Cuma günü Malatya Su Sporları ile karşılaşacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 22 Haziran Cumartesi günü yarı final ve final maçları oynayacak. 

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