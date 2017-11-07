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Antalyaspor’da Menez büyük hayal kırıklığı

Antalyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı ve çok şey beklediği yıldız oyuncu Jeremy Menez, beklentileri karşılayamayarak hayal kırıklığına neden oldu. Menez, ligde 6 maçta toplam 203 dakika sahada kalırken, gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi

Antalyaspor’da Menez büyük hayal kırıklığı

Antalyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı ve çok şey beklediği yıldız oyuncu Jeremy Menez, beklentileri karşılayamayarak hayal kırıklığına neden oldu. Menez, ligde 6 maçta toplam 203 dakika sahada kalırken, gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi

07 Kasım 2017 Salı 10:53
Antalyaspor’da Menez büyük hayal kırıklığı
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SÜPER Lig’de oynadığı 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 12 puanla 14.sırada yer alan Antalyaspor’da Jeremy Menez bekleneni veremedi.Sezon başında Fransa’nın Bordeaux takımından transfer edilen yıldız sol kanat ve forvet
oyuncusu Menez, sezon öncesi kamp döneminde aşırı zorlanmaya bağlı kasık fıtığı olunca,ülkesinde ameliyat oldu. 10 gün sonra sahalara döneceği ifade edilen yıldız oyuncu takımınınligdeki 5 maçında forma giyemedi.203 dakikada gol ya da asist yapamadı
Antalyaspor’un ligde 6. haftada sahasında oynadığı Osmanlıspor maçında son 18 dakika sahadan kalan Menez, Sivasspor maçında 32, ilk on birde başladığı Göztepe maçında 57 Kasımpaşa maçında 34, yine ilk on birde başladığı Bursaspor maçında 45 ve son
Karabükspor maçında 19 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist
başarısı elde edemedi. Maç öncesi ısınmadı, oyuna girdikten sonra tepki aldı. Öte yandan 11. haftada Antalya’da oynanan Antalyaspor - Karabükspor maçının on birinde yer almayan Menez, maç öncesi takım arkadaşları ve yedek oyuncular sahada ısınırken kulübede oturmayı tercih etti. Mücadelenin 71. dakikasında Danilo’nun yerine oyuna dahil olan Fransız yıldız Menez, sahada kaldığı süre içerisinde varlık gösteremezken, yakaladığı pozisyonları da değerlendiremedi. 

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Anahtar Kelimeler:
MENEZAntalya Spor
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