Antalyaspor’da hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda hedef 3 puan

Antalyaspor’da hedef 3 puan
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BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına tempo yükselterek devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ile başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından futbolcuları 2 gruba ayırdı. Bir grup hücum savunma taktikleri çalışırken, ikinci grup diğer sahada dayanıklılık-kuvvet çalışmaları yaptı. Antrenman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktik provalarının denendiği çift kale maçla ile sona erdi. 

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