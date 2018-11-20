Antalyaspor’da hedef 3 puan

BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına tempo yükselterek devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ile başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından futbolcuları 2 gruba ayırdı. Bir grup hücum savunma taktikleri çalışırken, ikinci grup diğer sahada dayanıklılık-kuvvet çalışmaları yaptı. Antrenman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktik provalarının denendiği çift kale maçla ile sona erdi.