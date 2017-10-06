Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

ANTALYASPOR Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Leonardo Araujo yönetiminde gerçekleştirilen antrenman da, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı. Taktik antrenmanın ilk bölümünde kırmızı-beyazlılar 2 gruba ayrılıp dar alanda çalıştı. Taktik çalışmanın ikinci bölümü tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. Antrenman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.

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