Antalyaspor’a milli ziyaret

Antalyaspor'un bugünkü idmanını İşitme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan İşitme Engelli Futbol Takımı Antalyaspor'u ziyaret etti.

Antalyaspor’a milli ziyaret
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SPOR Toto Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. 

İŞİTME ENGELLİ MİLLİLERDEN ZİYARET
Haziran ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan İşitme Engelli Futbol Takımı da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne gelerek Antalyasporu ziyaret etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'a isminin yazılı olduğu 3 numaralı milli formayı hediye eden ay-yıldızlılar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik Direktör Korkmaz da İşitme Engelli Futbol Milli Takımı'na futbolcular tarafından imzalanmış olan Antalyaspor forması hediye etti. 

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