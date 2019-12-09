Antalyaspor, yüzmede 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Final müsabakalarında Türkiye'nin farklı illerinden bin 280 sporcu katıldı. Müsabakalarda Antalyaspor 31 sporcuyla mücadele etti. 4 gün süren şampiyonalarda Antalyasporlu yüzücüler performansıyla göz doldurdu. Antalyasporlu yüzücüler şampiyonada 10 Türkiye şampiyonluğu, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandı.Antalyaspor'da Sevim Eylül Süpürgeci 400 metre serbest, 200 metre karışık ve 100 metre serbestte, Emir Batur Albayrak 400 metre serbest, 100 metre serbest ve 200 metre kelebekte, Naz Albayrak 50 metre kurbağalamada Türkiye şampiyonluğu kazandı. Emre Sarp Zeytinoğlu 200 metre kelebek, Sevim Eylül Süpürgeci 200 metre kelebekte Türkiye ikinciliği elde etti. Boran Atasoy ise 400 metre serbestte Türkiye üçüncüsü oldu.Takım yarışlarında ise Antalyaspor, 4x100 serbest bayrakta 12 yaş kadın, erkek ve karma takımıyla Türkiye şampiyonluğu, 11 yaş erkekte 4x100 serbest ve karma bayrakta Türkiye üçüncülüğü, 12 yaş 4x50 karışık karma bayrakta da Türkiye üçüncülüğü kazandı. Dereceye giren sporcuların yanı sıra Antalyaspor'dan İpek Derin Eğin, Elvin Layra Gürdal, Büşra Çartay, Elif Eylül Şanalacak, Ege Özgür, Ahmet Ege Güldağ, Onur Onursal, Arda Güneş, Atakan Ercan katıldıkları yarışlarda Türkiye sıralamasında ilk 10 içinde yer aldı.Antalyaspor Yüzme Takımı Baş Antrenörü Turgay Demircioğlu, Antalyaspor Yüzme Takımının, 31 sporcu ile müsabakalara en fazla katılım sağlayan takımlardan biri olduğunu belirtti. Antalyaspor'un Türkiye'de yüzme sporunda en güçlü altyapıya sahip kulüplerden biri olduğuna dikkati çeken Demircioğlu, "Ülkemizde kesintisiz ve uzun yıllar yatırım yapan takımların arasından çıkarak, takımımızın elde ettiği dereceler bizleri çok mutlu ediyor. 2019 yılı boyunca bu hedef yarış için haftada 9-10 antrenman ile hazırlanan yüzücülerimizin başarısı bütün yorgunluğumuzu alıyor. Şimdi hedefimiz altyapımız yanında elit sporcu seviyesine geçen yüzücülerimizi bireysel antrenmanlar ile uluslararası müsabakalara hazırlamak. Antalyalı bir sporcunun uluslararası şampiyonada final yüzmesi en büyük hedefimiz" dedi Şube Sorumlusu Alp Özel de şampiyonada başarı elde eden sporcular ve antrenörleri tebrik etti.