Antalyaspor Vakfı Başkanlığına Ali Şafak Öztürk seçildi

HASAN Subaşı Tesisleri'ndeki vakıf binasındaki genel kurulda, divan heyetini Erdoğan Kahya, Mehmet Yaman ve Mehmet Çapacı oluşturdu. Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilançonun okunmasından sonra, önceki yönetim ibra edildi. Ardından tek listeyle gidilen seçimlerde, Ali Şafak Öztürk, oy birliğiyle vakfın yeni başkanı oldu. Antalyaspor Vakfı'nın yönetim kurulunda ise Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal, İsmail Bilal, Salih Peker, Nuri Ülker ve Hilmi Beken görev aldı. Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada, Antalyaspor Vakfı'nın başarılı şekilde yoluna devam edebilmesi ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.