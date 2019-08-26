Antalyaspor'un yeni transferi imza attı

GEÇTİĞİMİZ sezonu İspanya 2'nci Ligi ekiplerinden Malaga'da geçiren ancak bonservisi Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Leschuk için düzenlenen imza törenine futbol şube sorumlusu Aytaç Altay ve genel menajer Servet Çavuşoğlu katıldı. Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gustavo Blanco Leschuk, "Bütün takım arkadaşlarım, yönetim, geldiğim günden beri Antalyaspor çatısı altında herkes bana çok destek verdi ve çok iyi karşıladı. Herkes aile ortamını çok net şekilde gösterdi. Ben de bunu gördükten sonra daha fazla hırslanarak çalışacağım ve sahadaki yerimi almak için en hızlı ve iyi şekilde kendimi hazırlayacağım. Takımın daha iyi olabilmesi için ben de var gücümle çalışacağım. Her gün üstüne koyarak devam edeceğim" diye konuştu.