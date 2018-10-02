Antalyaspor'un filede ilk rakibi Söke

2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Antalyaspor, ilk maçında Söke Voleybol'la mücadele edecek.

Antalyaspor'un filede ilk rakibi Söke
banner404

GEÇEN sezon oluşturulan ve Bölgesel Lig'de tüm rakiplerini yenerek 2. Lig'e yükselen Antalyaspor Voleybol A Takımı, ligdeki ilk maçını 7 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Söke Voleybol'a karşı oynayacak. 3'üncü Grup'ta yer alan kırmızı-beyazlı ekibin antrenörü Gökhan Egeli, "Geçen sezon oluşturulan kemik kadro korunarak yapılan transferlerle ekibimizi güçlendirdik. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde yer alan spor salonunda gerçekleştirdik. Yeni sezonda ortaya koyacağımız mücadeleyle Antalyalı voleybolseverleri salona çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili dengeleri...
Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili dengeleri...
  1. GÜNDEM

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479