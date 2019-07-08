Antalyaspor'un 53'üncü yaşı kutlandı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kuruluşunun 53'üncü yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Taraftar grupları 07 Gençlik ve Grup 1966 tarafından düzenlenen organizasyonda rap şarkıcıları Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker ile Yener Çevik sahneye çıktı. Konser alanını dolduran yüzlerce taraftar şarkılara eşlik etti. Gecede konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, alanı dolduran taraftarların Antalyasporlular Günü'nü kutladı. Öztürk, “İnşallah bu yıl Avrupa kupalarına gideriz ve Antalya'yı Avrupa'ya duyururuz. Bunu yapacaksak hep beraber yapacağız. Gerçek taraftar, şehrinin takımını destekleyenler burada" dedi. Gecenin sonunda etkinliğe katılan yüzlerce taraftar, Boğaçayı'nın etrafından yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu.