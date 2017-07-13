Antalyaspor testten geçti

KULÜP doktorları Burhanettin Çalım ve Cem Çetin ile fizyoterapist ve masörlerden oluşan sağlık destek ekibi tarafından yapılan laktat testine, sporcular 5'erli gruplar halinde girdi. Ülkesinin milli takım kadrosunda olan Ondrej Celustka ile düğünü nedeniyle izinli olan Musa Nizam da Gerede'ye gelerek takım kampına katıldılar. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Celustka ve Nizam'a sabah erken saatlerde göl çevresinde koşu yaptırdı. Göl çevresindeki koşuya Çalımbay ile yardımcıları da katıldı. Çalımbay, sabah sporunu tamamladıktan sonra göl çevresindeki koşu ve yürüyüş parkurunda atılmış pet şişe ve bardakları toplayıp çevre temizliği yaptı.