Antalyaspor TBL'de

TB2L'Yİ geçen sezon 3'üncü sırada tamamlayan Antalyaspor, Türkiye Basketbol Ligi'nden çekilme kararı alan Gelişim Koleji'nin haklarını devraldı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF), Antalyaspor'a TBL'ye daveti onaylandı. Yeni sezonda TBL'de mücadele edecek Antalyaspor'da şube başkanı Güray Kanan, Antalya kentini ligde en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Mücadele eden, kendi sahasında maç kaybetmeyen ligi sonuna kadar zorlayan takım oluşturmak istediklerini belirten Kanan, "Ligde çok büyük bütçeyle yatırım yapan takımlar var. Biz düşünerek iyi karar vererek transfer yaptık. Birlikte başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz. Tüm Antalyalıları, basketbol severleri maçlarımızda salona bekliyoruz" dedi. Genel menajerliği Arzu Özyiğit, antrenörlük görevini de Arda Vekiloğlu'nun üstlendiği Antalyaspor'da transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kanan, Özgür Şahin, Emir Gökalp, Valentin Pastal, Onur Sonsırma, Cihan Mumcuoğulları'nı kadroya dahil ettiklerini söyledi. Kanan, 2 yabancı oyuncu transferi için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.