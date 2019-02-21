Antalyaspor, Sivas'a gitti

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 23 haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, Antalya'daki son çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz eşliğinde yaptı. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, Sivas deplasmanında uygulanacak taktik üzerine çalışma yaptırdı. Kırmızı beyazlı ekip antrenmanın ardından Sivas'a gitti. Antalyaspor, karşılaşmanın son çalışmasını ise yarın Sivas'ta yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.