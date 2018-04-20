Antalyaspor seri peşinde

ANTALYASPOR deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Hamza Hamzaoğlu futbolcularına kuvvet ve dayanıklılık çalıştırdı. Antrenmanda gazetecilere konuşan Hamzaoğlu, Antalyaspor'un alt sıralardan tam anlamıyla kopmadığını söyledi. Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçı bizim için önemli. 4 haftadır yenilmiyoruz. 3'ünü kazandık, birinde berabere kaldık. Fenerbahçe maçında bu seriyi bozmadan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Fenerbahçe son haftalardaki formunu sürdürüyor. Daha da toparlandı, iyi oynuyor. Etkili ayakları da var ama biz bunlara önlemlerimizi aldık. Fenerbahçe'nin zayıf yönlerini değerlendirmeye çalışacağız" diye konuştu.
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