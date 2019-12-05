Antalyaspor olağan genel kurulu yapıldı

DİVAN kurulunun oluşturulması ile başlayan genel kurulda Kamile Gülgün Yıldırım Divan Kurulu Başkanı, Hakan İrban, Mehmet Çelik ve Cenk Soyer ise divan üyeliklerine seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra iki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço, genel kurul üyeleri ile paylaşıldı.



YÖNETİMLER VE BİLANÇO İBRA EDİLDİ



Daha sonra yapılan oylamada; 1 Ocak- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu ile 1 Ocak- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu, ardından iki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço oy birliği ile ibra edildi. Bir sonraki gündem maddesinde, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine göreve gelen yönetim kurulu üyelerinin onaylanmasını içerdi ve bu madde de oy birliği ile kabul edildi.



BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU



Dilek ve temenniler bölümünde Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk yaptığı konuşmada, futbol takımındaki giderlerin kesilmesi adına önemli hamleler yapıldığını söyledi. Başkan Öztürk, “Türk futbolunun gelirler seviyesine bakıldığında iç açıcı bir durum yok. Yeni vergi yükümlülükleri de gelecek. Yeni döneme alışmamız ama bu sırada birlik olmamız lazım. Önemli olan birlik ve beraberlik. Ortak hedefimiz Antalyaspor'umuzun iyi yere gelmesi. Bizler de bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.