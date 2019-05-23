Antalyaspor Mevlüt ve Amilton'da ısrarcı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde harekete geçen kırmızı beyazlı yönetim, kadrodaki futbolcularla görüşmelere başladı. Bazı oyuncularla yolları ayırmayı düşünen Antalyaspor yönetimi, kiralık olarak forma giyen Mevlüt ile Amilton'un takımda kalması için çalışma başlattı. Ligin son haftalarında performansındaki yükselişle taraftarın beğenisini toplayan ve golleriyle Antalyaspor'un galibiyetinde önemli rol oynayan Mevlüt Erdinç için yönetim Medipol Başakşehir ile görüşecek. Kırmızı beyazlılar, Mevlüt Erdinç'in satın alma opsiyonunu kullanarak anlaşma imzalamayı planlıyor. Kiralık olarak forma giyen Amilton'un da takımda kalması için kulübüyle görüşülecek. Amilton'un Antalyaspor'da kalmak istediği, maliyetiyle ilgili kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.